敦吉第1季 EPS 1.44 元 創歷年同期新高

半導體通路與零組件商敦吉（2459）於15日公布首季每股純益為1.44元，在製造與驗證事業群雙引擎帶動下，單季獲利站上歷年同期高點。

敦吉第1季合併營收為13.41億元，季減29％、年減14％，毛利率為23.96％，年增6個百分點，稅後淨利為1.54億元，季減5％、年增27％，每股純益為1.44元。

敦吉通路事業群的光學讀取頭（OPU）業務，由於正值終止產品生命週期時，因此衝擊首季營收，相關影響預期將延續到第2季。不過法人認為，該公司通路業務的毛利率低於全公司表現，因此可見到首季獲利仍年增逾二成，後續對其整體獲利影響也有限。

同時，在敦吉第1季營收結構中，音圈馬達、車用設備與電磁相容測試業務為前三大項目。該公司製造事業群於首季有亮眼成績，營收及獲利雙成長，對集團貢獻營收占比已達46％，對集團貢獻獲利占比更達72％。

另外，敦吉驗證事業群在首季營收及獲利也呈現雙成長，主要是其電磁相容測試認證業務攀升。