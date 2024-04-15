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啟碁 Q2營收拚增二成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
網通廠本季營運看俏，啟碁單季營收可望較上季大增二成，中磊、智邦同步回神。（本報系資料庫）
網通廠本季營運看俏，啟碁單季營收可望較上季大增二成，中磊、智邦同步回神。（本報系資料庫）

網通廠本季營運看俏，啟碁（6285）單季營收可望較上季大增二成、飛越300億元大關，動能最強勁，主要受惠衛星、充電樁及5G FWA等產品持續出貨，2024全年業績挑戰1,200億元，續寫新猷，穩居網通業營收王。

中磊、智邦本季業績同步回神，其中，中磊可望繳出淡季不淡的成績單；智邦800G產品開始小量出貨，單季營收也將回到200億元水準。

啟碁、智邦、中磊本季營運展望 圖／經濟日報提供
啟碁、智邦、中磊本季營運展望 圖／經濟日報提供

觀察網通族群3月營收及首季營運表現，均有亮麗表現，啟碁、智邦均寫下歷年同期新高；啟碁、智易首季業績也是歷年最強的第1季，智邦則為同期次高表現。

啟碁累計第1季營收255.85億元，年增1.3%。啟碁近期前進墨西哥購置新廠，擴大全球布局，可望推升營運成長。

法人指出，啟碁近期營收優於預期，主要受惠低軌衛星家用終端出貨，以及車用充電樁產品量產供貨，加上歐美電信商5G FWA用戶端產品可望持續出貨，將再推升本季營運明顯轉強。

法人預估，啟碁本季營收可望季增兩成，突破300億元；2024全年營收可望挑戰1,200億元，再創歷史新高，

中磊方面，即便客戶季底集中拉貨期已過，4月業績可能呈現月減，但印度持續進行寬頻建設，北美5G FWA及PON等需求持續向上，將助攻中磊短期營運淡季不淡。

中磊董事長王煒先前在法說會上指出，客戶去化庫存影響仍在，上半年營運雖有逆風，但南亞市場需求一支獨秀，下半年客戶訂單可望陸續回溫，營運優於上半年，全年仍以持續成長為目標。

智邦近期因AI產業發展受CoWoS先進封裝產能吃緊而影響出貨，惟3月營收受惠前二月遞延訂單出貨，推升營運表現，近期800G產品已經小量試單出貨給雲端資料中心大客戶。

智邦首季營收188.48億元，雖年減4.26%，仍是同期次高。法人預估，智邦本季營收可望站上200億元，較首季成長個位數百分比，但仍較去年同期衰退，預期第3季可望放量出貨，加上AI加速器產品持續出貨，今年可望占資料中心營收比重二成以上，全年營運可望逐季走揚。

啟碁 智邦 營收

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