南亞科技股價上漲有原因 記憶體產業將回春？

下行良久的記憶體產業，春天到了嗎？指標性台廠南亞科技（2408），本週三（10日）法說會上公布最新財報，總算緩緩地吹起暖風。11日股價也微幅上漲，真的要回春了嗎？請見全文完整解析。

「第一季是我們DRAM復甦的起頭，我們看到ASP（平均銷售單價）的改善。另外，第一季閒置成本也降低，也就是說我們逐步恢復正常生產，」台灣記憶體產業指標企業、南亞科技總經理李培瑛，從自家財務層面，印證下行多時的記憶體產業，春風吹起。

南亞科技（2408）本週三（4/10）公佈2024年第一季財報，營業收入為台幣95.03億元，季增9.2%、年增48%，第一季DRAM平均售價，往上提升個位數百分比，單季銷售量也往上回升，「預期2024年DRAM市場維持穩健復甦，」總經理李培瑛表示。

其他財務指標，有往好的方向發展。南亞科第一季每股盈餘EPS虧損0.39元，相對上季虧損0.8元，已有收斂。本季毛利率 -2.9%，也較上季的-13.65%，改善10.7個百分點。營業利益率-30.7%，較上季-46.53%，更是改善15.8個百分點之多。

南亞科技總經理李培瑛，從自家財務層面，印證下行多時的記憶體產業，春風吹起。取自臉書@南亞科技．智領未來

43大地震，讓記憶體價格上調更為樂觀

值得注意的是，4月3日大地震，晶圓廠設於新北市泰山的南亞科技，同感震度，南亞科團隊指出是工廠設立以來，遇過的最大地震，大部分的生產機台都有受到影響，部分當機、部分晶圓受損，目前已經全面恢復正常。但是意外的，因為地震影響，迫使記憶體三大製造廠報價上調，李培瑛說明，因為地震影響，使得DRAM價格改善的幅度，可能更為「樂觀一點」，但因為地震也造成部分損傷，也會提列成部分費用，「所以一來一往，最後到底是多了，還是少了，還要繼續觀察。但整體來看，還是要看經濟改善之下，能不能支持價格的提升，趨勢往上是確定的，只是幅度大小的差異」。

「受惠於AI伺服器帶動HBM與DDR5產品的需求成長，預期2024年DRAM價格維持上漲趨勢，但市場需求的復甦力道，仍然受到地緣政治及地域性經濟影響，」李培瑛分析，供應商將恢復產能，積極轉進高產值產品，預期新產出增加有限。

從市場供需狀態觀察，在供給方面，供應商將現有產能轉進HBM產品，以及TSV先進封裝，而且在新的資本支出上，也往HBM靠攏。所以基本上，讓庫存與價格深陷泥沼的常規DRAM，數量上較難增加，有助於舒緩困局。

四大細分市場，前景頗佳

再從另一頭的市場需求來看，四大領域前景頗佳。受到AI人工智慧浪潮帶動，伺服器市場仍是亮點，高端伺服器拉高DDR5 及高容量需求，整體伺服器市場出貨顯著成長。手機領域，因為中國手機終端消費市場已有復甦跡象，在高階機種的記憶體產品，銷售比重可望提升。

此外個人電腦部分，新世代AI PC（具有人工智慧功能的電腦） 推出，預期有利出貨量與DRAM搭載量提升。其他消費型電子終端產品，例如IP CAM網路監控器、電視、工業控制產品、車用等，需求穩定。

整體觀察，南亞科2024年下半年可望持續回穩，1B 製程技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產品，預計開始量產，反映出整體記憶體產業微微春風之後，還能暖上一年。

（本文出自2024.04.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）