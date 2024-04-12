遭為升控侵權 智易回應了

網通大廠智易（3596）遭車用電子大廠為升（2231）提起專利侵權訴訟，智易12日公告指出，尚未收到訴訟公文，待接獲後將另行公告，本公司目前正常營運，對財務及業務無重大影響。

智易今日盤中股價185元，小跌2元。

智易表示，媒體報導智易遭控涉嫌侵害為升的車輛雷達裝置多項發明專利，為升公司因此向智易提起專利侵權訴訟。

智易強調，目前尚未收到訴訟公文，待接獲後將另行公告，本公司目前正常營運，對財務及業務無重大影響。

為升為車用電子大廠，主要產品包含車內裝開關及車用感測器，近年積極切入自駕車雷達系統。智易則為網通大廠，主要產品包含光纖用戶端設備、5G FWA等，近年低調切入車用產品。

為升11日公告，智易科技涉嫌侵害本公司的車輛雷達裝置多項發明專利，因此提起專利侵權訴訟，已經向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，被告為智易及薪豐商業。

根據為升公告，智易涉嫌侵害為升的車輛雷達裝置多項發明專利。經查，近日發現智易涉有未經本公司授權製造產品型號為RS1000的「79G內輪差雷達」，智易不僅擅自將該產品公開展示於其官方YouTube頻道，更以此產品參加2023年AMPA台北國際汽機車零配件展&台北國際車用電子展。

為升公告內容指出，除此之外，發現智易將RS1000之「79G內輪差雷達」販賣予薪豐商業，再由薪豐公司轉售予消費者，已涉嫌侵犯我司專利，上述相關憑證及單據均已妥善存證並向智慧財產法院提起專利侵權訴訟，以全力捍衛客戶及股東權益。