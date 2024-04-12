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弘塑睽違近月盤中股價攻漲停 再度重回千元關卡

經濟日報／ 蘇嘉維／台北即時報導

半導體設備廠弘塑（3131）12日盤中股價再攻漲停，暌違近一個月重回千元關卡之上。法人指出，弘塑今年受惠於先進封裝需求，接單動能強勁，預期全年業績將可望繳出亮眼成績單。

弘塑今日開盤以上漲1.4％開出後，股價便開始一路衝高，10點大量買單湧入，盤中股價順利攻上漲停，目前盤中報價達到1,005元，這也是睽違近一個月以來弘塑股價再度站上千元關卡。

弘塑公告3月合併營收達3.01億元、月成長8.4％，相較去年同期減少4.7％。累計今年第1季合併營收為8.98億元、年成長10.4％，寫下歷史同期次高。法人預期，弘塑今年接單能見度將可望放眼到下半年，代表今年營運將可望逐季走高，全年業績將可望明顯優於去年低迷水準。

弘塑 營收

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