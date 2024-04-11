面板雙虎3月營收亮 群創卻重挫5% 成交量位居第一

群創（3481）、友達（2409）3月份營收繳出亮眼表現，分別年增15%、10.5%，不過11日股價卻重挫下跌，群創帶量下跌超過半根停板，成交量位居個股第一，股價寫1月份以來新低，而友達則是下跌超過3%，一舉摜破5日線、月線及季線。

面板雙虎近年大刀闊斧縮編人力、關閉不具效益的生產線，轉至高毛利的產品應用，車用更是一大重點，正陸續收到成效。隨著費用更加精簡，以及高毛利產品占比提升，加上近期電視面板報價趨勢持續向上，有助群創、友達邁向轉盈之路。

群創將關閉南京模組園區廠（該廠是併購自統寶光電所承接的中小尺寸面板模組廠），並將設備轉至寧波廠，正在分批遣散員工，影響人數約2,395人。群創表示，公司致力提升生產配置及整體營運效益，將南京廠部分產線、產品進行調整，同時優化與調節人力結構，以強化集團發展。

群創3月合併營收達201.26億元，月增45.1%，年增15%。睽違23個月單月營收再度站上200億元大關；群創總經理楊柱祥指出，群創去年第4季就準備較同業高的庫存，現在就有個別客戶的急單敲進。

友達3月合併營收212.04億元，月增6.9%，年增10.5%，為近三個月來單月新高。累計今年首季合併營收594.77億元，較上季減少6.1%，與去年同期相比增加16.2%。友達董事長彭双浪強調，今年雖然仍有挑戰，但持審慎樂觀態度。友達將會在垂直整合市場，如車用、醫療和零售等投入更多資源。