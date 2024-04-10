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電信三雄首季財報出爐 中華電蟬聯EPS獲利王

中央社／ 小琉球10日電

電信三雄今天公布3月及首季財報，中華電信首季每股賺1.21元，超越財測，並蟬聯電信每股獲利王，贏過台灣大每股賺0.98元，和遠傳的0.81元。

中華電信3月營收新台幣183.4億元，年減0.9%，歸屬於母公司業主淨利為29.8億元，年減7.8%，每股盈餘（EPS）0.38元，累計第1季營收549.4億元，年增1.4%。第1季財測達成率99%至99.6%，歸屬母公司業主淨利為93.9億元，年減2.6%，財測達成率103.7%至105.2%，首季每股盈餘1.21元，財測達成率103.7%至105.2%。

中華電信指出，3月整體行動月租用戶數與行動ARPU（平均帳單金額）成長動能續強，固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，ICT整合專標案因大型專案入帳，營收年成長26.8%，第1季3大事業群經營客群與衝刺業務有成，帶動單季營收創2017年以來同期新高。

台灣大3月合併營收160.7億元，年增11.1%，稅後淨利10.3億元，年增9.1%，每股盈餘0.34元，累計第1季合併營收482.8億元，年增12.2%，稅後淨利為29.7億元，年增9%，每股盈餘達0.98元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，受惠併入台灣之星用戶的營收貢獻，及台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增6.4%，3月行動服務年增26%，第1季則因5G滲透率上升，電信服務營收突破150億元，較去年同期未合併前成長25%，電信業務規模經濟及合併綜效持續發酵，使得電信營業利益年增12%，電子商務、家用寬頻等其他業務營業利益持續成長，單季合併營業利益年增9%，為2018年第2季後新高。

遠傳3月合併總營收83.17億元，年增13.4%，稅後盈餘雖然受合併的折舊與攤銷費用增加影響，但在業外轉投資及匯兌收益貢獻下，稅後純益9.74億元，年增率達3.9%，每股盈餘0.27元，累計第1季合併總營收257.46億元，年增率15.4%，稅後純益29.22億元，年增率6.1%，單季每股盈餘0.81元，營收、獲利皆超越財測。

遠傳表示，3月營運受惠於用戶持續升級5G、合併亞太電信綜效，帶動行動服務營收持續上揚，突破50億元水準，年成長率達17.7%，創連續37個月正成長，加上新經濟業務穩定成長，推升營運表現。

中華電信 營收

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