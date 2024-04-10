和碩3月營收月增12% NB出貨告捷

和碩（4938）昨（10）日公布3月合併營收為747.51億元，月增12.75%，反映3月工作天數恢復正常與季底出貨效應，其中，筆電出貨更是略優於預期。

展望後市，法人預估，和碩本季資訊產品及消費性電子業務皆有新品推出，估兩大產品線表現將優於首季，帶動整體營收繳出季成長的成績單。

和碩3月合併營收年減26.19%；首季合併營收2,504.01億元，季減26.82%，年減21.29%。和碩去年首季因有iPhone 15部分機種「轉單」貢獻，墊高基期，使得今年首季業績較去年相對下滑。

和碩統計，3月筆電出貨65萬台，優於2月的35萬至40萬台，比公司先前預估狀況好。首季筆電出貨150萬至160萬台，略低於去年第4季及去年同期。

展望後市，和碩預估資訊產品本季將有新產品推出，會比首季成長。下半年受惠AI PC和更多新產品問世，將明顯優於上半年，希望全年表現能與去年持平。

消費性電子方面，和碩預期本季也因新品推出效應，將呈現季增態勢，下半年在新品持續推出下，預計將較上半年大幅成長。

通訊產品方面，今年上半年較為平淡，預期下半年客戶準備不少新機種下，出貨將會較上半年有倍數成長力道；惟消費性電子及通訊業務全年增減仍待觀察。

值得一提的是，和碩今年2月已開始少量出貨AI伺服器，出貨形式為組裝與測試（L10），惟因目前量體不大，對和碩整體營收貢獻較不明顯。

針對AI伺服器業務，和碩共同執行長鄭光志先前指出，和碩北美客戶不只一家，很多家同時展開，但都還是小量出貨。公司具備提供從主機板（L6）到整機櫃（L11）能力，可滿足客戶各式需求。