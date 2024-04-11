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股價轉強族 聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
12檔股價整理後轉強股
12檔股價整理後轉強股

台股昨（10）日受調節賣壓湧現影響，創高後壓回收小黑，盤面部分資金轉為點火低基期股，文曄（3036）、威剛等經過整理後股價重新轉強，法人預期輪動格局不變，建議操作掌握節奏，並善設停利停損。

市場等待通膨數據及企業財報等相關訊息，美股四大指數交投清淡，台股昨日盤中雖然一度攻抵20,883點，再締歷史新猷，但買盤追價乏力，且高檔賣壓出籠，大盤指數由紅翻黑，內資主導的櫃買市場逆勢收紅。

台股高處不勝寒，所幸盤面資金持續良性輪動，昨日包括文曄、威剛、上銓、長榮航太、漢磊、矽力*-KY、華泰、致新、聯鈞、良維、十銓、力智等先前股價相對壓抑個股紛紛轉強，漲幅達5.0%至9.9%不等，匯聚多頭人氣不墜。

花蓮強震後，除以台灣為生產基地的美光喊漲第2季SSD及DRAM模組報價25%，三星電子先前亦傳將調漲企業級SSD價格達25%，威騰、SK海力士等計畫跟進，激勵記憶體模組族群走強，威剛股價攻頂收113元，創波段新高，十銓漲5.1%收90元，蓄勢挑戰前高。

光通訊族群先前在OpenAI全新生成式AI模型SORA題材熱炒後，股價沉寂一段時間，上銓拜工作天數恢復正常，3月營收回到1.0億元，月增50.9%，年減15.7%，激勵股價反彈收漲停價114元，重登所有均線，另一檔3月營收雙增的聯鈞漲6.3%收77.4元。

十銓 台股 威剛

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