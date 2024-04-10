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耀登營收／3月年減2.28% 太空衛星展秀肌肉、力拚逐月增長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

射頻暨測試廠耀登科技（3138）公布3月份合併營收為1.37億元，年減2.28%。公司表示，本月天線產品持續暢旺，業績年增、月增皆超過五成。

然而，由於代理的量測設備今年交貨期集中在下半年，導致本月營收增長受到影響。公司仍對今年營收持樂觀態度，預計逐季回溫上揚。

全球最大國際太空衛星展「Satellite 2024」甫落幕，參展企業包括全球知名低軌衛星運營商SpaceX、Eutelsat OneWeb、亞馬遜Kuiper、Telesat，以及傳統同步衛星運營商SES、Iridium、Intelsat等。

耀登此次於衛星展展出的全新低軌衛星地面接收設備的尺寸與規格，可同時覆蓋高、低軌的基頻，平板天線可以同時接收高、低軌兩種不同的通訊方式，市場反應相當熱烈。

耀登在衛星領域已耕耘多年，率先成為歐系低軌衛星營運商平板天線接收設備設計廠商，目前進行最後系統整合。中華電信（2412）與Eutelsat OneWeb已簽署了低軌衛星服務獨家代理契約，預期今年第2季，中華電信低軌衛星訊號可望開始啟動，耀登也將目標鎖定於今年出貨衛星地面接收設備。

隨著電信市場朝向5G、B5G和6G的發展，以及上周在花蓮發生的強震，台灣首次將低軌衛星用於地震救災行動，這次的地震救災行動凸顯了衛星在應對災害和提供緊急通訊方面的重要性，顯示未來電信市場將更積極地納入衛星網路。

耀登看好衛星通訊是未來整個電信產業裡不可或缺的選項，同時，耀登與政府持續有專案進行中，可望加速推動台灣衛星國產化的發展。

中華電信 低軌衛星 耀登

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