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伸興營收／3月6.6億年月雙增 客戶去化庫存拉貨力道回溫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）公布3月合併營收6.64億元，月增50.1%、年增0.6%；累計第1季合併營收達18.05億元、年增8.9%。伸興表示，儘管市場仍有通膨等負面因子干擾，但客戶去化庫存、拉貨力道已逐步回溫。

伸興指出，歐洲及亞洲主要客戶在消費市場良好的庫存去化下，拉貨力道已明顯逐步回溫，帶動第1季銷往歐洲、亞洲市場的家用縫紉機銷量，年增率分別達4.0%、13.1%。

另一方面，則得益於子公司宇隆旗下汽車類、自行車類等主要客戶穩健出貨，齊步挹注公司3月、第1季營收皆繳出年增正成長的表現，也為公司今年營運注入穩健回溫的強心針。

展望第2季，伸興維持審慎看法。觀察目前全球景氣仍受國際政治局勢、通貨膨脹等負面因子干擾，連帶影響終端消費市場的動能。

伸興除與主要客戶保持密切溝通，掌握訂單出貨排程、開發新產品腳步外，同時也透過越南製造的優勢，大幅提高產能效率、增加零件自製率，使旗下產品更具價格競爭力，助力整體營運重回過往水準。

伸興正積極調整營運體質，目前已將台灣廠轉型為家用縫紉機創新開發設計重地，憑藉擁有豐富知識庫與競爭力，以及零售通路事業「喜佳」及「立家」，掌握消費者的使用需求與喜好，不斷強化核心技術，開發更多高階機種。

另配合主要客戶供應鏈短鏈需求，也精進越南廠生產效率，有望挹注營運效益提升。不僅如此，伸興看好東南亞新興市場的紡織業發展趨勢，積極開發新市場，擴大業務接單布局，以期透過新產品及新市場發展，為營運挹注成長動能。

伸興 消費 營收

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