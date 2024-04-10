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大亞營收／首季67.42億元 年增6.2%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

大亞（1609）10日公告，3月營收24.54億元，年減5.26%；累計今年第1季營收67.42億元，年增6.20%。大亞受惠台電強韌電網計畫，電線電纜訂單穩定，且持續供不應求，另，大亞近年來積極開發新能源產業，大亞預期，今年狀況看起來不錯，漆包線也有望隨景氣谷底回升。

法人認為，大亞今年展望正向，並樂觀看待台電強韌電網計畫，將於2024-2025年帶動大亞電力電纜營收成長，預期去年標得的台電161kV及 345kV交連PE電纜標案將於今年至明年陸續交貨。

大亞近年啟動多方布局策略，除了本業電線電纜受惠台電強韌電網計畫外，能源及新創事業也成為獲利多隻腳，可維持5-10年的成長曲線。

能源產生方面，大亞雲林漁電共生案場將於今年年底取得籌設許可，2025年8月可望取得施工許可，並於2026年8月掛表，目標2026年達到500MW。

能源儲存方面，大亞集團旗下智璞儲能科技投入大台中區，開發100MW E-dReg儲能系統，台中龍井案場已於今年3月11日正式動土，預估未來每日可提供約20萬度總儲能量，相當於約2萬戶家庭的每日用電量，並提供24小時電網自動調頻輔助服務，2025年6月將可上台電交易平台，為電網提供靈活能源調度與發電效率。

展望今年，大亞表示，集團將持續引領能源鏈產業發展，電線電纜方面，將持續擴大電線電纜市占率，並以最大產能優先提供345kV超高壓電纜配合台中電廠進行低碳轉型，漆包線事業將維持市占率第一名外，另開拓新能源車、無人機及低軌衛星等相關漆包線產品的推廣銷售，綠能目標，則是加速中部地區大型案場的建置與開發。

台電 電纜

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