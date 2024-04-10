面板雙虎3月營收 友達年增10%、群創成長15%
面板雙虎3月營收出爐，友達光電今天公布3月自結合併營收新台幣212億元，月增6.9%，年增10.5%；群創光電自結3月合併營收201億元，月增45.1%，年增15%。
友達發布新聞稿說明，2024年第1季合併營收594.8億元，季減6.1%，年增16.2%。群創統計，2024年第1季合併營收505億元，季減5.5%，年增10.7%。
友達統計，3月面板總出貨面積199.9萬平方公尺，較2月增加15.8%，相比去年同期增加21.1%。2024年第1季面板總出貨面積529.5萬平方公尺，較去年第4季增加4.1%，相比去年同期增加23.2%。
群創光電指出，3月大尺寸面板合併出貨量共計1033萬片，較2月增加50%；中小尺寸面板3月合併出貨量共計2573萬片，較2月增加42.1%。
群創統計，2024年第1季大尺寸面板合併出貨量共計2549萬片，較2023年第4季減少0.1%；2024年第1季中小尺寸面板合併出貨量共計6742萬片，較2023年第4季減少6.1%。
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