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台達電營收／3月315.78億元 月增16.1%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電子（2308）公布3月合併營收315.78億元，月增16.1%，年減7.6%，台達電子累計首季營收912.98億元，年減1.7%。

針對各產品線展望，台達電執行長鄭平日前表示，電源事業方面，旗下乾坤的被動元件持續成長，電源穩定，風扇會成長，電動車逾兩成成長，自動化業務沒有很好，但也已到谷底，ICT方面，去年通訊電源不好，今年回溫，資料中心穩定，至於微電網仍穩定成長。

在外界關注的AI伺服器訂單進展方面，法人點名，台達電整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，從電網一路做到晶片，提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達（NVIDIA）新晶片電源廠大贏家，通吃輝達新推出殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單，市場預期，台達今年來自AI伺服器訂單將是「好幾倍增長」，為下半年營運注入強勁動能。

AI 台達電 晶片

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