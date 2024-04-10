快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

永裕營收／3月2.65億元、月增年減 今年營運首重維穩

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

永裕（1323）公告2024年3月合併營收為2.65億元、年減16.0%；第1季營收為7.65億元、年減4.7%。公司表示，3月營收動能仍持續偏弱，今年營運發展以維穩為主。

法人預估，永裕目前營運仍處於谷底盤整期，面臨產業景氣前景混沌不明之下，去年的營運弱勢恐延續到今年度。諸如中國大陸經濟下滑，影響消費需求，客戶出貨量縮減，致上海永裕持續虧損中，加上客戶推遲新產品之開發，使得整體營運量能不足；稼動率降低及日圓匯率貶值侵蝕業績表現，拉低了毛利率，都帶給永裕營運極大的挑戰。

永裕表示，面對通膨推升集團營運及生產成本，除了撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程，以擺脫目前營運遭逢的逆風，維穩2024年度的營運發展。

而去年度雖然受到景氣、日圓貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。未來除持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

另，已再增購第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

環保

延伸閱讀

精誠上月業績月增48% 衝訂閱服務

碳交所全球論壇 回響熱

中鋼獲世界鋼鐵協會2024「永續發展優勝企業」獎

期貨商論壇／永續期 題材火熱

相關新聞

台積電首季營收超越財測高標 本季重回成長軌道

台積電（2330）今（10）日公布3月合併營收為1952.11億元，月增7.5%、年增34.3%，創同期新高；第1季合併...

台積電營收／3月逾1,952億元 首季營收創歷年同期新高

台積電（2330）10日公布2024年3月營收報告。2024年3月合併營收約為新台幣1,952億1,100萬元，較上月增...

首季虧損收斂！南亞科每股虧損0.39元 樂觀景氣今年復甦

南亞科（2408）今(10)日舉行線上法說會，公布2024年第1季財報，受惠DRAM價格回升，毛利率顯著改善，由去年第4...

南亞科法說會／今年DRAM價格維持上漲趨勢 第2季毛利率轉正機會高

記憶體大廠南亞科（2408）10日舉行法說會並公告最新財報，今年首季稅後淨損12.09億元，每股淨損0.39元，和上一季...

面板雙虎衝刺車用顯示器市場報喜 2023年營收占比友達16%、群創23%

面板雙虎友達（2409）及群創（3481）近年力拼雙軸轉型，2023年分別在車用顯示市場大有斬獲。Omdia資深首席分析...

微星3月營收月增一成 四個月高點

微星（2377）昨（9）日公布3月營收164.14億元，月增10.7%，年增0.5%，為四個月來高點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。