永裕營收／3月2.65億元、月增年減 今年營運首重維穩

永裕（1323）公告2024年3月合併營收為2.65億元、年減16.0%；第1季營收為7.65億元、年減4.7%。公司表示，3月營收動能仍持續偏弱，今年營運發展以維穩為主。

法人預估，永裕目前營運仍處於谷底盤整期，面臨產業景氣前景混沌不明之下，去年的營運弱勢恐延續到今年度。諸如中國大陸經濟下滑，影響消費需求，客戶出貨量縮減，致上海永裕持續虧損中，加上客戶推遲新產品之開發，使得整體營運量能不足；稼動率降低及日圓匯率貶值侵蝕業績表現，拉低了毛利率，都帶給永裕營運極大的挑戰。

永裕表示，面對通膨推升集團營運及生產成本，除了撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程，以擺脫目前營運遭逢的逆風，維穩2024年度的營運發展。

而去年度雖然受到景氣、日圓貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。未來除持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

另，已再增購第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。