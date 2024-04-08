快訊

王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例「上吐下瀉」就醫

花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

研華營收／3月月增30.54% 表現符合預期

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
工業電腦龍頭研華8日公布2024年三月份合併營收，為新台幣50.34億元、月增30.54%，較去年同期營收65.25億元年減22.85%。圖為研華董事長劉克振／聯合報系資料照
工業電腦龍頭研華8日公布2024年三月份合併營收，為新台幣50.34億元、月增30.54%，較去年同期營收65.25億元年減22.85%。圖為研華董事長劉克振／聯合報系資料照

工業電腦龍頭研華（2395）8日公布2024年三月份合併營收，為新台幣50.34億元、月增30.54%，較去年同期營收65.25億元年減22.85%。累計研華第1季合併營收為138.79億元，較去年同期營收173.96億元，年對年衰退20.21%。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單仍偏保守，首季營收符合先前淡季預估。

三月營收以地區別來看，因工作天數回歸常態以及市場需求逐步回溫，各地區普遍較上月雙位數成長。年對年表現來看，僅韓國與東南亞呈現正成長，單月營收分別年增12%與1%，而北美、歐洲較去年同期雙位數衰退；中國大陸則個位數年減。事業群表現而言，各事業群普遍雙位數月增；然年對年表現疲弱，皆呈現雙位數衰退。

累計第1季營收部分，區域表現僅台灣表現較為突出，較去年同期增長9%，東南亞市場持平。北美、歐洲、日本表現為年對年雙位數衰退；中國大陸市場則個位數年減。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

陳清熙表示，全球景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單仍偏保守，首季營收符合先前淡季預估。由接單出貨比（BB值）觀察，自2023年第4季起BB值已逐漸回升，市場需求將脫離高通膨壓抑而逐步回歸基本面。預估下半年全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型佈建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨表現。

營收

延伸閱讀

啓碁取得Resideo墨西哥廠 強化全球製造能力

美喆-KY 3月營收、月增58.4％ 創21個月新高

重電業結盟 海外大搶單…華城、士電、中興電、亞力強強合作

味道還沒散！受泰山南亞塑膠工廠火災影響 今天這6區恐有異味

相關新聞

聯電3月營收呈現雙增 本季營運續升溫

晶圓代工大廠聯電(2303)今日公布3合併營收181.67億元，月增4.1％、年增2.7％，為歷年同期次高；累計今年第1...

威剛營收／3月39.75億元創14年次高 首季營收年增逾5成

受惠DRAM與NAND Flash價量齊揚，記憶體模組大廠威剛（3260）8日公告今年3月營運成果、續創佳績，單月營收達...

緯創營收／3月898.31億元、月增10.8% 衝近12月新高

緯創（3231）8日公布3月單月合併營收為 898.31 億元，月增10.8 %，年減5.4%，不過仍達到近12個月以來...

研華營收／3月月增30.54% 表現符合預期

工業電腦龍頭研華（2395）8日公布2024年三月份合併營收，為新台幣50.34億元、月增30.54%，較去年同期營收6...

虎門營收／前3月1.47億、年增逾14% 創同期新高

虎門（6791）8日公告3月營收約0.51億元（共計5,107萬元），月減0.8%、年增達16.6％，累計前3月合併營收...

群光營收／3月85.1億元 月增28%

群光（2385）公告今年3月合併營收85.1億元，月增28.1%、年減2.9%，累計今年第1季營收228.46億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。