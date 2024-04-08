研華營收／3月月增30.54% 表現符合預期

工業電腦龍頭研華（2395）8日公布2024年三月份合併營收，為新台幣50.34億元、月增30.54%，較去年同期營收65.25億元年減22.85%。累計研華第1季合併營收為138.79億元，較去年同期營收173.96億元，年對年衰退20.21%。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單仍偏保守，首季營收符合先前淡季預估。

三月營收以地區別來看，因工作天數回歸常態以及市場需求逐步回溫，各地區普遍較上月雙位數成長。年對年表現來看，僅韓國與東南亞呈現正成長，單月營收分別年增12%與1%，而北美、歐洲較去年同期雙位數衰退；中國大陸則個位數年減。事業群表現而言，各事業群普遍雙位數月增；然年對年表現疲弱，皆呈現雙位數衰退。

累計第1季營收部分，區域表現僅台灣表現較為突出，較去年同期增長9%，東南亞市場持平。北美、歐洲、日本表現為年對年雙位數衰退；中國大陸市場則個位數年減。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

陳清熙表示，全球景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單仍偏保守，首季營收符合先前淡季預估。由接單出貨比（BB值）觀察，自2023年第4季起BB值已逐漸回升，市場需求將脫離高通膨壓抑而逐步回歸基本面。預估下半年全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型佈建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨表現。