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瑞儀近二周股價震盪逾10% 公告2月EPS 0.84元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞儀光電。圖／翻攝自瑞儀光電粉專
瑞儀光電。圖／翻攝自瑞儀光電粉專

背光模組大廠瑞儀（6176），因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，2日依臺灣證券交易所通知，公告相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。瑞儀今年2月合併營收28.48億元，年減0.5%；稅後純益3.9億元，年減42.2%；每股稅後純益0.84元。

瑞儀股價於3月20日爆量衝上188.5元的新高點，成交量逾1.77萬張，隨後連跌七個交易日，於3月29日跌至169元的低點，跌幅達10.3%。4月以來連二個交易日轉為走揚，今天上漲4.5元，成交5,737張，收174元，兩天來漲幅為2.96%。

瑞儀2023年合併營收440.89億元，年減24.9%。毛利率20.14%，年增0.25個百分點。稅後純益52.76億元，年減21.6%；每股稅後純益11.35元，連續六年賺逾一個股本。僅管瑞儀去年獲利及EPS表現，均不如前年的67.27億元及14.47元，但仍雙雙創歷史第3高的佳績。

瑞儀董事會決議盈餘分配案，擬配發10元現金股利，這是瑞儀連續兩年配10元股利。但瑞儀去年第1季因匯損吃掉每股約2.78元損失，導致全年EPS下降至11.35元，不如前年的14.47元，但推升配息率衝上88.1%，創歷史新高紀錄。

瑞儀將於5月28日召開股東常會，全面改選12席董事，並承認盈分配案。

營收 瑞儀

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