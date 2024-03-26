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佳世達小金雞眾福科掛牌上市展開蜜月行情 中籤高點賣可落袋1.58萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

佳世達（2352）集團小金雞眾福科（3168）26日以每股50元掛牌上市，早盤以64.7元開出，上漲14.7元，漲幅29.4%，股價一度衝高至65.8元，上漲15.8元，漲幅31.6%，中籤者若賣在高點，可望落袋1.58萬元；眾福科順利展開上市蜜月行情，盤中漲幅逾兩成。

眾福科隸屬佳世達集團大艦隊，為戶外耐候強固顯示解決方案商，去年合併營收39.16億元，毛利率23.8%，稅後純益2.79億元， EPS 4.02元，眾福科董事會決議擬配發4元現金股利，預計5月28日召開股東會

佳世達直接、間接持股眾福科38.35%，眾福科掛牌上市，每股50元，順利展開上市蜜月行情，眾福科表示，因庫存已去化到健康水位，預計將在今年第1季落底，第2季起進入溫和性成長期。

眾福科早盤以64.7元開出，上漲14.7元，中籤者若開盤就賣，可以賺1.47萬元，若是賣在盤中高點65.8元，則可以落袋1.58萬元，眾福科盤中漲幅約落在26.8%。

佳世達 股東會

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