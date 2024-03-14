十銓財報／AI 助攻、量價齊揚 去年第4季每股賺2.89元、創歷史新高

記憶體模組廠十銓（4967）14日公告去年第4季營運成果，單季獲利達2.03億元，季增431.21%、年增163%，每股純益2.89元，創歷史新高紀錄。全年獲利來到2.37億元，和前年50萬元相比，呈現爆炸性的成長。

十銓指出，回顧2023全年營運，營收之所以創下新高，主要來自於原廠減產效應發酵，以及市場需求和記憶體報價回升，另外，伴隨市場景氣回暖趨勢顯著，公司一路以來所秉持穩健經營策略，深化電競市場布局及加強B2B市場經營，並與原廠及全球代理經銷商均維持良好合作關係，建立穩固的供應鏈，以利即時反應市場供需變化。

觀察業績表現，十銓去年第4季獲利2.03億元，季增431.21%、年增163%，每股純益2.89元，創歷史新高紀錄。全年獲利來到2.37億元，和前年50萬元相比，呈現爆炸性的成長，每股純益3.38元，遠高於2022年的0.01元。

看待2024年，十銓認為，產業復甦腳步正持續加速，且公司洞察先機，以卓越研發能力踏足AI領域，持續發展並將技術導入人工智能相關產品，正向看待品牌滲透率將持續穩步上揚。