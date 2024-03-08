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瑞鼎營收／2月18.79億元 前兩月業績呈現大幅年增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）於8日公布2月合併營收為18.79億元，月減6.5%，但年增58%，累計前兩月合併營收為38.91億元，年增65.2%。

瑞鼎去年合併營收183.5億元，年減19.6％，毛利率28.9%，稅後淨利14.4億元，年減62.6%，每股純益19.02元。該公司董事會決議擬配發每股15.2元的現金股利，盈餘配發率約八成。

展望今年第1季，瑞鼎預計將由AMOLED產品帶來明顯的拉貨動能，呈現淡季不淡的成長態勢。中小尺寸AMOLED手機產品因應客戶的新機陸續發表，備貨需求持續增溫，將挹注營收成長動能；此外，高階穿戴式市場成長，AMOLED 整合驅動與觸控IC (TDDI)受到客戶青睞與採用，也將持續貢獻營收。惟大尺寸產品仍受到年節等季節性因素及客戶調整產能影響，拉貨動能微幅減少；預計車載工控驅動IC在客戶庫存調整告一段落後將有微幅成長。

AMOLED 營收 瑞鼎

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