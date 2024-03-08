欣興營收／2月82.79億元 月減一成

載板龍頭廠欣興（3037）於8日公布2月業績為82.79億元，月減約一成，年增2.5%，累計前兩月合併營收為175.01億元，年減2.2%。

欣興去年合併營收為1,040.36億元，年減26％，歸屬母公司淨利為119.8億元，年減59.5％，每股純益為7.88元。同時，欣興已擬配發每股現金股利3元。

展望今年，欣興認為，上半年總體經濟尚不明朗，還未見到明顯復甦，訂單能見度相對有限，首季是季節性淡季，但載板、PCB、HDI方面等都迎來急單，本季營收估計將跟上季持平，第2季則是持平或略減，主要是還未見到明顯成長，需要一些時間觀察。

不過，欣興評估，AI相關產品將是公司未來成長主要動能，預期將會在AI帶動下受惠。對於下半年，產業普遍預期將優於上半年，至於全年展望需要觀察庫存、通膨、中國大陸經濟等不確定因素變化。