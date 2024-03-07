快訊

涉毒科員缺席考績會 調查期仍可「領半薪」？北市社會局回應了

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

矽創財報／去年每股賺15.5元 寫下三年低點

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
驅動IC廠矽創（8016）7日公告20223年全年財報，歸屬母公司稅後淨利達18.58億元，相較2022年明顯減少48.5％，每股淨利15.5元，寫下三年以來低點。矽創董事長毛穎文。圖／本報系資料照
驅動IC廠矽創（8016）7日公告20223年全年財報，歸屬母公司稅後淨利達18.58億元，相較2022年明顯減少48.5％，每股淨利15.5元，寫下三年以來低點。矽創董事長毛穎文。圖／本報系資料照

驅動IC廠矽創（8016）7日公告20223年全年財報，歸屬母公司稅後淨利達18.58億元，相較2022年明顯減少48.5％，每股淨利15.5元，寫下三年以來低點。

矽創公告去年全年財報，合併營收為167.23億元、年減7.2％，毛利率34.2％、年減11.6個百分點，歸屬母公司稅後淨利18.58億元、年減48.5％，寫下三年以來低點，每股淨利15.5元。

法人指出，矽創去年主要受到市場庫存調整影響，加上面臨客戶要求降價壓力，使驅動IC平均產品單價下跌，不過進入2024年後，庫存調整壓力已經明顯緩解，驅動IC產品單價也逐步止穩，因此目前市場拉貨需求只要全面回溫，矽創今年營運亦有望重回成長軌道之上。

營收 矽創 財報

延伸閱讀

信邦財報／2023年 EPS 13.71元 連續15年創新高、配息率70%

元太財報／去年 EPS 6.85元 擬配息4.5元、配息率66%

AI 科技+穩健布局 台美多重資產受青睞

氣立財報／去年每股虧損0.64元 今年走出谷底營收回穩

相關新聞

盛群股利政策出爐 預計每股配0.45元現金

微控制器（MCU）廠盛群（6202）股利政策出爐，董事會通過預計每股將配發0.45元現金股利，以7日收盤價57.7元計算...

華擎公布1月稅後純益1.12億元 每股純益0.92元

板卡廠華擎（3515）7日公布2024年1月稅後純益1.12億元，每股稅後純益（EPS）為0.92元。該公司2023年營...

矽創財報／去年每股賺15.5元 寫下三年低點

驅動IC廠矽創（8016）7日公告20223年全年財報，歸屬母公司稅後淨利達18.58億元，相較2022年明顯減少48....

受惠台電計畫GIS開關擴產 中興電2月營收站同期次高

重電族群陸續公布2月營收，中興電今天下午公布自結2月合併營收新台幣18.6億元，站歷史同期次高，法人指出，中興電持續受惠...

富世達財報／業績火熱 去年EPS大賺逾一個股本

軸承股王富世達（6805）7日公告去年每股純益10.18元，創掛牌以來歷史新高，業績表現亮眼，成長主因來自去年陸、美系折...

麗清財報／EPS 2.83元 改寫近四年營運新高

麗清（3346）2023年第4季合併營收達新台幣26.02億元，年增16.35％，並創歷年單季新高，受惠旗下LED車燈模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。