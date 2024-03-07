矽創財報／去年每股賺15.5元 寫下三年低點
驅動IC廠矽創（8016）7日公告20223年全年財報，歸屬母公司稅後淨利達18.58億元，相較2022年明顯減少48.5％，每股淨利15.5元，寫下三年以來低點。
矽創公告去年全年財報，合併營收為167.23億元、年減7.2％，毛利率34.2％、年減11.6個百分點，歸屬母公司稅後淨利18.58億元、年減48.5％，寫下三年以來低點，每股淨利15.5元。
法人指出，矽創去年主要受到市場庫存調整影響，加上面臨客戶要求降價壓力，使驅動IC平均產品單價下跌，不過進入2024年後，庫存調整壓力已經明顯緩解，驅動IC產品單價也逐步止穩，因此目前市場拉貨需求只要全面回溫，矽創今年營運亦有望重回成長軌道之上。
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