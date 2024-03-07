達發溢價參與私募 九暘開盤直接漲停鎖死

昨（6）日聯發科（2454）旗下子公司達發公布將參與九暘（8040）的私募案，並以不超過65.5元的價位溢價收購，激勵九暘股價今（7）日股價開盤即漲停鎖死，盤中來到66.7元，創下波段新高，並有超過58萬張排隊等著買。

達發預計這次應募約2.95萬張，交易總金額不超過19.32億元，不過其每股認購價格雖訂定不超過65.5元，卻仍高於九暘6日的收盤價60.7元。

據了解，目前聯發科對九暘持股約19.1%，達發持有0.9%，合計為二成，未來達發對其持股比率將提高到30.7%，聯發科持股比率降至13.3%，合計為44%。現階段聯發科掌握九暘三席董事，未來可能改由達發選任相關董事席次。

達發表示，在布局乙太網路晶片市場方面，與九暘有很多合作空間，九暘的產品供電乙太網PoE（Power over Ethernet）、工業乙太網用的BASE 10／100 T1，以及長達27年經驗的快速乙太網FE（Fast Ethernet）等三個產品線，可增加達發在乙太網領域超過5億美元的市場機會，因此依相關法令規定爭取經營機會，為兩家公司帶來正面綜效。

九暘二月營收為0.41億元，月減24.4%，年減39%，去年第四季營收1.84億元，營業毛利雖賺錢，但營業利益虧損1,800萬元，稅後淨利虧損6,100萬元，每股純益-0.89元。去年全年營收7.17億元，但由於營業費用高於毛利所得，加計營業外收入與支出部分，全年淨損1.2億元，EPS -1.77元。