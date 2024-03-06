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宏達電營收／2月1.53億元 月減32%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）今日公布2月份自結合併營收1.53億元，月減32%、年減38.9%，累計今年前二月累計營收3.78億元，年減18.8%。

宏達電繼去年於上海成功展出亞洲首場「消失的法老－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」後，再度攜手法國合作夥伴Excurio及上海今吾今朝文化科技，在北京鳳凰中心推出「胡夫地平線Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」。透過VIVE實景娛樂應用技術（LBE），此展覽巧妙結合埃及古文明與探索創意，使觀眾彷彿身臨胡夫金字塔，自在漫遊感受探索的奇妙。胡夫地平線成為文旅產業與尖端科技融合發展的創新典範，為全球文旅產業與科技融合帶來嶄新契機。

MWC甫落幕，宏達電董事長暨執行長王雪紅率團隊參加2024世界行動通訊大會，向全球展示了5G、XR等最新技術，全方位深化元宇宙應用，展現台灣軟硬體競爭力。董事長王雪紅表示，每年XR技術在不同領域皆發揮至關重要的貢獻，如醫療、模擬培訓、教育等，推動人類進步。在2023年，宏達電將沉浸式VR治療引入美國老年社區，促進長者的心理、生理和認知健康；也成功將VIVE Focus 3應用於國際太空間站中微重力環境中，成為太空人的日常運動裝置，以支援太空人的心理和身體健康。此外，VIVE Arts攜手奧塞美術館，透過獨特的沉浸式體驗，深度詮釋梵谷的遺作。XR技術正不斷激發全球人們的靈感，帶來無窮無盡的可能。此外，宏達電瞄準商用生態，於MWC期間推出全新VIVE XR Elite商業版，增加支援基於位置的實景應用套件，提供完整保固和軟體管理方案，助企業高效管理XR設備，輕鬆執行各類應用。

元宇宙 太空人 宏達電 營收 王雪紅 金字塔

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