佳世達財報／2023年 EPS 達1.51元 擬發現金股利1.2元

佳世達（2352）5日董事會通過2023年財報，每股純益（EPS）達1.51元，預計配發現金股利1.2元。由於耕耘醫療事業等高附加價值事業有成，高附加價值事業營收連續兩年突破千億元規模，整體營業毛利率達16.2%，也創下二十年新高。

佳世達去年合併營收2,036億元，較前年減少15%，營業毛利330.8億元，營業淨利50.11億元，較前年減少14%，主要受到資訊產品需求下降影響。歸屬於母公司淨利29.76億元，年減約53億元，則是因為前年處分香港明基電通有限公司100%股權，獲得龐大收益，因此，在2022年基期較高下，影響2023年獲利表現。

不過，由於布局醫療等高附加價值新事業，佳世達營業毛利率持續提升，2023年營業毛利率達16.2%，比前一年度增加1.8個百分點，創下20年新高紀錄；高附加價值事業營收1,012億元，連續兩個年度都超過千億元規模，全年營收占比約五成。

佳世達將於6日舉行法人說明會，進一步說明去年營運結果與今年展望。

此外，佳世達同步通過去年股利政策，預計配發現金股利1.2元，股利發放率約79%，以今日收盤價47.25元計算，殖利率約達2.54%；佳世達將於5月29日舉行股東常會。

佳世達科技今日也公布2024年2月合併營收為139.31億元，較去年同期減少11.5%，較上月減少14.7%。累計2024年1-2月合併營收為303億元，較去年同期減少4.1%。