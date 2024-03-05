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緯創連續三年獲選全球百大創新機構

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

科睿唯安（Clarivate）5日公布2024年全球百大創新機構，並首次揭露入選機構排名，表彰在技術研究和創新方面引領全球的組織。緯創（3231）自2022年起連續三年獲選全球百大創新機構，今年以全球第37名上榜。

緯創總經理林建勳表示，緯創連續三年入選科睿唯安公布的全球百大創新機構，再次彰顯緯創在創新方面的努力，尤其持續投資於創新研發、確保公司在創新競爭中所取得的優勢和領先地位。

林建勳指出，緯創一直致力於在多個領域建立強大的全球專利組合，包括人工智慧、5G以及伺服器等，藉由全面且具有競爭力的專利組合，保護開發的所有技術、設計和發明，並維護客戶及供應商的權益，緯創專利的整體品質和價值亦逐年提升。

科睿唯安產品長Gordon Samson指出，能夠躋身全球前百大創新者絕非易事，因為在創新生態系中保持優勢比以往更加困難。組織必須以紀律、反饋，在探索嘗試和風險之間取得平衡。

緯創營運據點策略性布局亞洲、歐洲及北美。緯創表示，將持續以創新提升核心競爭力，驅動公司下一波成長。此外，為減少對環境的影響並實現永續發展，也將持續投資於綠色技術，保護環境，並為人們帶來更美好的生活，實踐創新而永續的願景。

大創 緯創

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