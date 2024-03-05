TPK-KY去年營收達698.6億元 每股純益0.51元

TPK-KY（宸鴻）（3673）5日公告2023年第4季營運成果，單季合併營收182.6億元，歸屬於母公司之稅後淨利為260萬元；2023年全年營收達698.6億元，每股純益0.51元。

宸鴻表示，在全球個人電腦需求尚未回溫下，去年第4季營收成長趨緩，約為182.6億元，季增1.1%，年減16.3%；營業毛利為8.6億元，年增15.7%，季減17.2%；因產品組合及客戶組成調整，毛利率降至4.7%，季減1.1個百分點。

產品組成方面，7吋以下產品因持續受到智慧型手機進入產品週期尾聲影響，第4季營收下滑34.7%，僅占總營收比重約12%。7-11吋平板電腦產品需求穩健，第4季營收較第3季成長11.9%。11-16吋產品營收則較前季下降4.5%。

在銷貨成本方面，原料成本為150.5億元，占營收比重為82.4%，由於產品組合不利影響，較上季81.9%略增；第4季人工成本略增為12億元，占營收比重約6.5%；折舊攤銷費用為7.6億元，占營收比重4.2%。

第4季認列淨利息收入為1.2億元，外匯損失約1,200萬元。策略性投資共認列損失約1.7億元，主要係因被投資公司股價波動及減損提列；此外，其他業外收入為3,600萬元，包含政府補助及租金收入。第4季歸屬於母公司稅後淨利約260萬元。

2023年全球個人電腦需求持續疲弱且新舊智慧型手機產品轉換持續影響營收，全年營收為698.6億元，年減28.1%。在產品組合方面，因主要產品已邁入產品週期尾聲，7吋以下產品營收年減28.6%；受到個人電腦銷售下滑影響，7-11吋及11-16吋產品營收分別較前一年度減少29.9%及40.4%；16吋以上產品營收年成長16.6%。全年總出貨量約6,000萬台，較2022年下滑32.6%。

受營收規模縮減影響，2023年營業毛利32.3億元，年減21.5%。全年營業毛利率為4.6%，較2022年4.2%略增，整體營業利益為480萬元。2023年因全球通膨，貨幣政策緊縮，同時面臨新事業轉型等挑戰，全年業外收入為5.9億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.1億元，稀釋後每股稅後純益0.51元。

截至2023年12月31日止，帳上現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計為463.2億元，較第3季底506.1億元減少，銀行借款由上季底344.5億元減少為297.8億元。第4季資本支出約3億元，2023年全年資本支出約為9.9億元，較前一年度新台幣6.9億元略增。2023年第4季EBITDA約12.7億元，合計全年EBITDA為59.6億元。截至2023年底，淨現金約165.4億元。