獲Dell大單效益激勵 緯創、緯穎盤中聯手大漲逾4%

代工大廠緯創（3231）伺服器新產能已陸續開出，而近日市場盛傳外資將緯創視為美國PC大廠戴爾（Dell）最新AI伺服器的主板供應商，也因此激勵緯創及子公司緯穎（6669）雙雙走高，兩檔個股今（5）日盤中皆大漲逾4%，並且截至中午緯創成交量就已達11.8萬張，整體買氣相當驚人。

緯創被外界視為2024年AI伺服器市場的最大贏家，而自身產能也在不斷擴充，其中新竹三座廠區已有新產能不斷開出，包括之前向顯示器廠瑞軒（2489）承租的湖口廠已擴增有關伺服器之產線，而該廠主要負責「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝等，至於在竹北砸下約31億元建造的「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，則預計在今年年底左右完工。

根據緯創於新竹AI智慧園區的營運規劃，將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成總部，未來建物將符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及 LEED 黃金級智慧綠建築標準，建築外牆將建置大型 LED 巨幕，攜手新竹縣政府，共同致力於打造AI智慧園區，目標成為產業的新創基地。

至於在墨西哥設有的兩座廠房，目前第三座廠房同樣也蓋在華雷斯城，目前仍在興建中，不過整項工程已慢慢邁向完工階段，最快預計今年首季底即可完工，廠區總經理賴育民透露，該廠主要是為支應在地伺服器需求，且出口數量相對龐大，而新產能重點強化「車用」與「伺服器」，隨著產能成功開出，預計新廠區有望直接就近供貨特斯拉。