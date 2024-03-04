信邦營收／2月25.04億元 歷年同期次高

電子零組件廠商信邦（3023）4日公布自結2024年2月合併營收為25.04億元，較去年2月28.59億元減少12.42%，與1月27.10億元減少7.60%；累計今年前2月合併營收為52.13億元，較去年同期減少7.16%。

信邦指出，2024年2月合併營收之減少，係受農曆過年假期工作天數減少之影響，2月合併營收25.04億元及累計前2月合併營收52.13億元，仍為歷年同期次高。

信邦累計今年前2月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少15.23%、汽車產業減少6.60%、綠能及節能產業減少9.62%、工業應用產業減少3.94%、通訊及電子周邊產業減少3.42%；但在太陽能產業因客戶庫存已去化至低水位及需求略有回溫，累計前2月銷售已較去年同期成長10.22%；受惠於AI晶片需求激增，帶動高階半導體設備需求，累計前2月銷售已較去年同期成長30.62%，產能已滿載至明年底。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收83.42%；連接器及零組件銷售占16.58%。

產業別銷售分布，綠能及節能產業占合併營收31.86%；工業應用產業占27.67%；汽車產業占16.03%；通訊及電子周邊產業占16.22%；醫療及健康照護產業占8.22%。