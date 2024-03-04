快訊

桃機南跑道歲修航班大亂惹怨 交通部認疏失：2原因致延誤超乎預期

信邦營收／2月25.04億元 歷年同期次高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）4日公布自結2024年2月合併營收為25.04億元，較去年2月28.59億元減少12.42%，與1月27.10億元減少7.60%；累計今年前2月合併營收為52.13億元，較去年同期減少7.16%。

信邦指出，2024年2月合併營收之減少，係受農曆過年假期工作天數減少之影響，2月合併營收25.04億元及累計前2月合併營收52.13億元，仍為歷年同期次高。

信邦累計今年前2月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少15.23%、汽車產業減少6.60%、綠能及節能產業減少9.62%、工業應用產業減少3.94%、通訊及電子周邊產業減少3.42%；但在太陽能產業因客戶庫存已去化至低水位及需求略有回溫，累計前2月銷售已較去年同期成長10.22%；受惠於AI晶片需求激增，帶動高階半導體設備需求，累計前2月銷售已較去年同期成長30.62%，產能已滿載至明年底。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收83.42%；連接器及零組件銷售占16.58%。

產業別銷售分布，綠能及節能產業占合併營收31.86%；工業應用產業占27.67%；汽車產業占16.03%；通訊及電子周邊產業占16.22%；醫療及健康照護產業占8.22%。

信邦 營收

延伸閱讀

台灣2月電動車市場 Luxgen n⁷還沒出招先意外登銷售季軍

銀行、券商元月買台股329億

中國2月PMI為49.1 連續5個月落在緊縮區間

亞洲2月製造業景氣停滯 台灣略為減弱

相關新聞

張忠謀退休後若1股台積電都沒賣 身價暴增至907億元

台積電（2330）4日以725元歷史天價收盤，創辦人張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，當日的收盤價是229元，如果...

群創法說會／去年虧損無法配發股利 不排除減資退還股東現金

群創（3481）董事長洪進揚答覆法人提問表示，去年虧損無法配發股利，但不排除以減資方式退還股東現金。

群創法說會／去年第4季非顯示器營收達148億元 占總營收28%

群創（3481）集團4日首度舉行群創暨睿生光電聯合法說會，由群創光電董事長洪進揚、群創總經理暨睿生光電董事長楊柱祥及睿生...

台積電720元寫新天價 台股漲340點衝19280點新高

台股今天跳空開高，電子權值股台積電勁揚4.5%至720元，帶領人工智慧（AI）族群反攻，加上日股突破4萬點創新高，加權指...

仁寶受惠 AI PC 爆逾17萬張大量攻漲停 高盛點名「這些類股」可關注

人工智慧個人電腦（AI PC）三雄，仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）今（4）日紛紛走揚，其中仁寶跳空...

台積電創新天價715元 市值攀高至18.54兆元

台積電今天股價表現強勁，早盤攀高至715元，創新天價，上漲26元，市值攀高至新台幣18.54兆元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。