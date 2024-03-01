富時指數季度調整 這檔千金股納入0050
富時羅素今日公布臺灣50指數季度審核結果，成分股納入世芯-KY（3661）、刪除豐泰，臺灣高股息指數無任何新增或刪除成分股，相關調整自3月15日收盤後生效。
臺灣指數公司發布新聞稿表示，富時羅素依據2023年2月19日資料審核結果如下，彙總說明如下：
一、臺灣50指數 (一)成分股納入：世芯-KY。(二)成分股刪除：豐泰。(三)候補名單：奇鋐、台光電、技嘉、創意、英業達。
二、臺灣中型100指數 (一)成分股納入：保瑞、豐泰。 (二)成分股刪除：世芯-KY、聯邦銀。(三)候補名單：世紀鋼、群電、義隆、長榮鋼、富世達、神達、潤隆、櫻花建、東陽、漢唐。
三、臺灣資訊科技指數無新增或刪除成分股。
四、臺灣發達指數 (一)成分股納入：保瑞。(二)成分股刪除：無。
五、臺灣高股息指數無新增或刪除成分股。
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