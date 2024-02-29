動力三題材熱 樂觀業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

電競顯示卡散熱風扇大廠動力-KY（6591）本季雖適逢產業出貨淡季，但對今年整體營運持樂觀態度，主要來自AI PC興起、高階顯示卡需求不減，以及微軟終止Win 11功能帶來的換機潮三大利多加持。

據了解，生成式AI的普及將推進從雲端服務到企業伺服器，以及個人應用等各項終端裝置的需求提升，也帶動PC產業也在2024年邁入AI PC元年，而這些強大的AI功能意味著運算力將更高，對高階散熱風扇的需求也同步提升。

動力指出，公司將憑藉旗下研發2U以上對轉雙風扇具有高轉速、高風量、高風壓、低振動、低耗功的設計特點，並輔以IP68具有的防水、防塵、防潮、絕緣的國際防護標準，確保風扇在AI PC的散熱需求能合乎用戶體驗，隨著AI PC產品推陳出新的腳步與滲透率逐步發酵，估計公司旗下電競散熱風扇的出貨動能也會同步轉強。

AI 電競 顯示卡

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