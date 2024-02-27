研華財報／去年EPS達12.65元 擬發現金股利9.5元

研華（2395）27日舉行董事會，公布2023年第4季暨全年合併財務報告。研華2023全年合併營收達新台幣645.68億元，較2022年衰退6%，營業毛利為261.62億元（毛利率40.5%），合併稅後淨利為108.38億元 （年增1%），全年每股稅後盈餘達12.65元。研華2023年營收略微下滑，但獲利能力仍有效維持，全年淨利續創新高。研華今日董事會決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利9.5元，維持75%高配發率，落實經營成果與股東共享，本案將交付股東常會承認後通過。

在單季營運部分，研華2023年第4季合併營收達新台幣151.38億元，較去年同期營收年減12%。單季營業毛利為62.2億元（毛利率41.1%），合併稅後淨利為22.91億元（淨利率15%），第4季合併每股稅後盈餘為2.67元。

若以美元表達，研華2023年營收為US$2,074百萬元，年對年衰退10%。整體營運以區域別而言，僅北亞市場表現微幅增長，北美、歐洲市場呈個位數年減；中國大陸、台灣及新興市場受到市場需求疲弱影響，年對年雙位數衰退。各事業群表現方面，受高通膨及部分需求放緩等因素影響，僅嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現持平，其餘事業群則年對年普遍衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2023年面臨全球高通膨、地緣政治及中國大陸復甦不如預期等多重挑戰，研華全年營收衰退6%，但營運效率優化及存貨管控得宜，獲利結構保持穩健，全年淨利續創新高。第4季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）提升至0.90，觀察4Q23三大區域之BB值，歐洲市場動能回溫BB值趨近1.0，中國大陸則為0.92，而北美市場則維持0.76偏低水位。展望2024全年審慎樂觀，上半年全球景氣挑戰猶在，區域市場大致築底但需求復甦仍緩；預期下半年受惠於新市場布局及新專案陸續發酵，整體成長動能可期。