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群創財報／去年EPS-2.01元 全年合併營收為2,117億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電。 聯合報系資料照
群創光電。 聯合報系資料照

群創光電（3481）今（22）日公布2023年第4季營運成果，合併營收為新台幣534億元，營業淨損為新台幣32億元，稅後淨損為新台幣32億元，基本每股損失為新台幣0.36元。折舊及攤銷為新台幣77億元，資本支出為新台幣47億元。

2023年全年合併營收總計為新台幣2,117億元。營業淨損為新台幣187億元，稅後淨損為新台幣186億元。基本每股損失為新台幣2.01元。

2023年第4季整體出貨面積596萬平方公尺，較前一季減少7.8%，液晶面板售價為每平方公尺269元美金。2023年第4季營收以產品應用別區分，電視為35%、可攜式電腦為18%、車用產品為27%、手機及商用產品為14%、桌上型螢幕為6%；以產品尺寸別區分，10吋以下為17%、10到20吋為32%、20到30吋為15%、30到40吋為7%、40吋以上為29%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比維持72%以及28%。

回顧2023年，全球總體經濟受到升息及通膨等不確定因素影響，消費市場需求保守，面板廠透過產能調控，維持供需平衡。公司持續依客戶需求動態調配產能及提高生產效率、精實成本、並持續優化產品組合，使得2023全年毛利率較2022年提升4.6個百分點。

展望2024年全球經濟將呈現溫和恢復態勢，加上奧運會以及歐洲盃等賽事將帶動換機潮、電視面板尺寸持續放大、AI功能導入手機及筆電問世，預計面板終端需求可望迎來恢復及正成長。公司將加速發展非顯示應用的領域，並以活化成熟世代線的原則，加速在車用、醫療以及半導體領域的產品及技術開發，以滿足客戶的需求，以抵禦景氣下行週期對於公司營運的風險，並持續為股東創造更高的價值。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2024年第1季的面板展望如下：

大尺寸面板出貨量季減1-3％

◆ASP季減1-3%

◆ 中小尺寸面板出貨量季減7-9％

大尺寸面板 營收 群創 顯示器

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