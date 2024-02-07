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無敵營收／1月0.48億元 月增24.6％、英業達「小金雞」發威

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達旗下無敵（8201），近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場，今（7）日公布1月營收0.48億元，月增24.6%、年減39.2%，符合市場預期。據悉，無敵本周一封關日以19.05元收跌，較前一交易日下跌0.65元、跌幅3.29%，不過自營商卻轉買超態勢，值得關注。

據了解，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有BESTA自有品牌行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波AI狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。

針對電子辭典品牌的部分，無敵透露，公司將持續經營平台學習，並提供專屬的服務平台讓消費者方便線上學習，後續表現也受外界關注。

此外，無敵內部在去年來已做2項調整，針對老本行「智慧裝置」公司不僅將持續接單、做下去，也會持續研發出更多新產品，而與HP貼牌相關的產品線，則將升級到32bit計算機共用平台，並於今 (2024) 年陸續出貨聯網智慧機器人，吸引外界關注。

AI 英業達

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