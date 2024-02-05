千金股／創意法說會不如預期 遭外資調降目標價 股價跌停

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）法說會指出，預估今年業績增幅僅個位數百分比，不如外界預期，且全年毛利率恐將跌破三成。多家外資法人給予其「劣於大盤」與「賣出」評等，包括摩根大通（小摩）與摩根士丹利等外資甚至調降其目標價。創意今（5）日股價跳空下跌，終場重挫155元至跌停板1,435元作收。

小摩指出，創意預計 2024 年收入僅成長個位數，遠低於市場預期，主因為其主要客戶持續削減訂單，產能成長放緩。展望後市，小摩表示，針對 Meta 的 ARM CPU 專案，除了創意之外，目前包括英特爾與三星也在競標當中，創意是否能得標目前還不明朗，短期內，項目競標結果與確定供應商將會於2月底確定，會是市場主要焦點。

小摩表示，由於創意在其大客戶包括 SK Hynix、盛科通信（Centec）等的相關業務大多仍是非AI之應用，而儘管微軟的AI專案有望於2024年開始貢獻收入，然由於創意主要只提供服務，不參與後端設計，因此專案可能會會稀釋其毛利率，預估其毛利率在 2024 年將呈下降趨勢，因此，維持其「劣於大盤」評等、目標價由1,300元調降至1,230元。