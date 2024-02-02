太陽能族群添生力軍 進能服今上櫃掛牌

太陽能系統整合商進能服（6692）於今（2）日上櫃掛牌，受到淨零排碳的趨勢影響，近年政府開始提升能源效率的政策及法令要求，將進行提升能源效率整合統包工程，未來數年整體市場規模預估約為台幣650億元。為能夠搶攻龐大的綠能市場，進能服利用具有豐富經驗的機電技術團隊為首，致力於解決方案創新和效能優化，讓公司始終能保持在市場的領先地位。

因此近年陸續通過的相關法令也成為了公司業務擴張成長的要素之一，如先前通過的「再生能源發展條例部分條文修正草案」，其中規範新建、增建或改建之建築物應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備，使其設置兼具屋頂隔熱。而公司目前營收占比最高即為屋頂型工程，故樂觀預估未來公司在屋頂型工程之業務亦可望持續受惠。

此外，進能服也以高CP值的加值服務成功做出市場差異化，在太陽能光電EPC的專業服務為基礎的條件下，投入研發能源管理系統，以整合控制廠區中的太陽能、儲能、充電樁、柴油發電機及用電負載，並將其發展為微電網或虛擬電廠，進而提升廠區電力系統之韌性及可靠度，在改善能源效率的同時亦提供更全方位的能源管理服務。

除了完整的服務規劃外，目前公司已針對案場監控用之大型太陽能電廠監控系統(SCADA)及雲端智慧監控系統進行更深一步的分析整合，成目前國內唯一一家能整合兩項系統的服務供應商。另外，由進能服所研發的雲端智慧監控系統已於112年獲台電配電級再生能源管理系統(Dreams)認證，並已開始實際投入市場應用，未來將成為公司未來發展一大動能之一。

雖然依照國內近十年的綠電需求來看，目前市場短期內尚不易飽和，然為避免業務發展受到侷限，進能服也著手研發「離散式」綠能的發展及陸續併網，「電網平衡」的管理等新興常態性服務，之後亦將持續投入智慧電網、儲能系統等新型態技術的開發，積極開發建置可共存共榮的漁電共生等，以降低產品集中的風險。

在海外市場的部分，鑒於美國已通過《削減通貨膨脹法案》（IRA）及延長清潔能源生產和投資稅收抵免優惠（PTC & ITC），將帶動再生能源產業投資，再加上美國正積極減少對他國廠商的依賴，這也代表此時為切入美國供應鏈的重要機會，因此接下來公司也計畫積極開發美國、東南亞等海外地區市場，填補國內太陽能發電系統市場飽和後的業務缺口，樂觀期待營收表現能持續向上成長。