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面板春燕到 友達、群創、彩晶同步爆量大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

面板春燕報到，電視面板報價提前全面止跌，32吋領先上漲，法人看好面板雙虎友達（2409）、群創（3481）後續營運，今（23）日股價同步爆量大漲，友達盤中漲幅逾6%，成交量超過12萬張，僅次於群創，居個股盤中成交量第二名，群創則是爆出逾20萬張大量，上漲逾3%，另外，彩晶（6116）盤中大漲逾8%。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新電視面板報價全面止跌，較原本預期的止跌速度更快，且32吋報價率先上漲1美元，另外，監視器面板價格回穩，筆電面板跌勢收斂。

面板報價止跌，法人看好後續友達、群創的營運表現，美系外資上調友達、群創投資評等到「優於大盤」，推測合理股價分別為21.5元與18.5元。

看好面板廠營運翻揚，友達、群創今日同步爆量大漲，友達早盤以18.65元開高後一度拉升至19.7元，企圖朝20元叩關，盤中成交量逾12萬張，居個股成交量第二大，漲幅逾6%。

群創早盤以16.65元開出，一度拉升至17.2元，盤中成交量超過20萬張，高居個股成交量冠軍，漲幅逾3%；彩晶早盤以11.8元開高後一度拉升至12.7元，盤中漲幅逾8%，成交量超過4萬張。

電視面板 群創 友達

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