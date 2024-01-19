英業達「小金雞」無敵再登頂！AI 布局佳、早盤亮燈漲停
代工大廠英業達旗下無敵（8201）近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，不僅成功切入汽車保險市場，更獲買盤青睞，而今（19）日以17.95元開出後，獲買盤湧進，直線拉升至漲停價19.5元，亮燈漲停、上漲1.75元、漲幅9.85%，走勢相當驚人，而這也是公司自上周四（1/11）亮燈漲停之後，僅僅過了一週就再度衝上漲停板。
據了解，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有BESTA自有品牌行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波AI狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。
無敵已公布去年12月營業收入為0.39億元，達到近三個月以來高點，月增33.6%、年增18.3%，累計去年全年營收達5.17億元，年減13.7%，與市場預估表現持平。針對電子辭典品牌的部分，無敵透露，公司將持續經營平台學習，並提供專屬的服務平台讓消費者方便線上學習，後續表現也受外界關注。
此外，無敵內部在去年來已做2項調整，針對老本行「智慧裝置」公司不僅將持續接單、做下去，也會持續研發出更多新產品，而與HP貼牌相關的產品線，則將升級到32bit計算機共用平台，並於今(2024)年陸續出貨聯網智慧機器人，而英業達幾團即將於1月26日舉行旺年會活動，無敵身為子公司也將同日辦理，外界關注屆時公司所釋出的新年展望。
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