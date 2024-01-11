世芯去年營收締新猷 今日股價收盤再攻新高

IC設計服務廠世芯-KY（3661）在2023年12月合併營收順利繳出單月歷史新高的成績單後，推動今（11）日股價再度強漲近5％，股價衝上3,830元的新高價位。法人預期，隨著人工智慧（AI）掀起的客製化需求不斷增加，世芯-KY今年營運仍有機會再度創高。

世芯-KY昨（10）日公告2023年12月合併營收達35.10億元、月成長20.5％，創下單月歷史新高，相較2022年同期大幅增加114.6％。累計2023年全年合併營收達304.79億元，改寫歷史新猷，與2022年相比明顯上揚122.4％。

在世芯繳出亮眼的營收表現後，帶動今日股價衝上公司新高價位。世芯-KY今日股價開盤後開高走高，終場收漲4.93％至3,830元，持續站在所有均線之上。

針對今年營運展望，法人認為，世芯-KY由於手中握有數家歐美大客戶的AI客製化晶片開發訂單，且主要都投入在7奈米以下的先進製程，又有CoWoS先進封裝需求加持，因此預期將可望在今年逐步貢獻委託設計（NRE）及量產帶來的權利金收入將明顯優於去年，使世芯-KY今年營運將有機會再度攻高。