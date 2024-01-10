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友達營收／景氣觸底回正軌 去年12月220億 月增9%、年增22%
友達（2409）今（10）日公告去年12月合併營收219.97億元，月增9%，年增22.2%。累計第4季合併營收633.46億元，季減9.7%，年增20.3%。
友達2023年全年合併營收2,479.64億元，年微增0.5%。今天股價下跌0.45元，成交量逾3.83萬張，收18.35元。
彭双浪日前指出，這一波面板景氣循環已於去年上半年觸底，現在回到正常季節性循環，今年景氣可望溫和成長。他說，2024年整體面板市場估計有3-5%的成長，不會有很激情成長。仍需要觀察非預期性的變數，在人機介面應用帶動下，LED 和 LCD 等面板應用會持續蓬勃發展，至於2023年景氣沒有達到年初時預期的效果，主要是全球通膨升息、俄羅斯與烏克蘭戰爭、中東戰事、中國大陸經濟趨緩等變數。今年首季是傳統淡季，回到季節性表現。友達會安排歲休及鼓勵員工春節好好休假，多多陪伴家人。
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