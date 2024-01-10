整理包／代工營收全出爐！廣達最旺 這家挑戰兆元、排名一次看

台鏈四大代工廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）去年獲「AI人工智慧」、「AI PC」、「智慧醫療」等利多題材拉升走勢，而法人關注重點則在各大廠的營收表現如何，也因為營收成果增長才意味實質效益有所增加。而截至今日四大代工已全數公布營收表現，而各廠之間的排名也隨之完成，《經濟日報》也為大家依序列出排名，並詳細統整各家的實質表現，快來看看吧！

1.廣達（2382）

去(2023)年全年營收：1.08兆元（大約1,085,611,000,000元）

年增／減：年減15.3%（衰退）

代工大廠廣達昨（9）日公布去年12月合併營收929.03億元，失守千億元大關，並較11月下滑10.3%，也比去年同期衰退逾12.6%，呈現年、月雙降走勢；去(2023)年全年累計營收1.08兆元，雖然年減15.3%，但仍突破兆元關卡，也是四大代工中成果最為豐碩。

大盤昨日表現：

廣達昨日以220.5元開高震盪，盤中賣壓湧現，漲幅收斂，終場收在216元，較前一交易日上漲2元、漲幅0.93%，為四大代工中唯一收紅。

廣達。記者吳康瑋／攝影

公司看法：

廣達估計去年筆電出貨量為4500萬至4700萬台、年減約20%，由於去年第3季實際出貨優於預期，第4季出貨估季減雙位數百分比，至於今(2024)年出貨情況估年對年持平，而旗下代工的筆電種類，仍以消費性機種為大宗。

至於AI PC方面，公司則預估，最快要到2025年，有關機種才會較明顯的從商用端延伸至消費性市場，而廣達今年主要的營運動能，將來自伺服器方面，其出貨量估計可年增雙位數，至於毛利率最高的車用業務在今年業績佔比則可望達10%。

法人認為：

外界對廣達仍普遍樂觀看待，且預估在輝達（NVIDIA）推出人工智慧個人電腦（AI PC）新款顯卡後，有機會再度獲得挹注，並看好在今年整體經濟復甦之下，廣達表現將有望逐季成長。

2.仁寶（2324）

去(2023)年全年營收：9467.15億元

年增／減：年減11.8%（衰退）

仁寶董事長許勝雄、總經理翁宗斌。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶昨（9）日已公布去年12月營收695.38億元，月減17.8%、年減4.1%，為近半年以來最低表現，而第4季營收2416.71億元，季減4%、年減2.8%，至於去年全年合併營收為9467.14億元、年減11.8%。

大盤昨日表現：

仁寶昨日以38.6元開高走跌，盤中賣壓湧現，最低下挫至36.7元，終場跌幅縮小收在36.95元、下跌0.8元、跌幅達2.11%。昨日外資持續賣超，三大法人合計賣超6611張，法人已連賣五日，外資連賣三日，自營商首日以買轉賣。

公司看法：

仁寶已公布去年全年PC方面的出貨量達3400萬台、年減13.4%，符合內部預期。而仁寶透露，今年首季與往年的淡季表現，並不會有太大的差異，至於旗下AI伺服器、醫療、5G等新事業，則持續穩定成長。而董事長許勝雄、總經理翁宗斌也將於1月17日的旺年會上，進一步說明今(2024)年產品線布局與營運展望。

仁寶。記者吳康瑋／攝影

法人認為：

法人則認為去年12月營收達近半年最低，可能受市場淡季影響，不過隨著產品線往高毛利方向邁進，相信明年表現可期，不過仍建議市場投資人謹慎看待。

3.緯創（3231）

去(2023)年全年營收：8665.83億元

年增／減：年減12%（衰退）

緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）今（8）日公布去年12 月營收較11月營收表現下滑2.3%、至746.98億元，達近4個月以來的低點、年減22.5%，而去年第4季營收2295.36億元，季增5.7%、年減13%；至於統計去年全年合併營收為8665.82億元、年減12%，略低於市場預期。

大盤昨日表現：

緯創昨日以96.3元開高走跌，終場收在最低點94元，較前一交易日下跌0.4元、跌幅0.42%，截至昨日外資已連續賣超達六個交易日，且昨日賣超再度破萬張，遭連續倒貨，連同三大法人表現也呈現賣超長達六日，昨日賣超達6908張。

公司看法：

針對營收表現，緯創指出，公司當前首要營運目標不以擴大營收規模為先，而是轉為追求提高整體毛利率與獲利為優先，隨著產品線持續改善，去年全年毛利率則有望再獲更亮眼的表現。

筆電出貨方面，緯創指出，旗下12月筆電出貨180萬台，雖持平上月表現，但年增率達12.5%，而桌機出貨表現達80萬台，不僅持平上月表現，年增率更是達14.28%，可見有關市場已開始顯現復甦的跡象，不過顯示器方面雖月增5.88%、至90萬台，但仍較前一年下滑10%。

至於近日最夯的AI伺服器方面，緯創指出，大型雲端服務供應需求仍然相當強勁，旗下產品持續受到終端客戶的青睞，成功帶動去年第四季業績表現呈雙位數增長。展望今（2024）年團隊發展前景，緯創透旗下負責AI伺服器基板產能的湖口新廠區，最快在1月底完工投產，新竹智慧園區也將在下半年接力啟用，內部對AI伺服器前景保持樂觀看待。

法人認為：

法人認為，緯創手握輝達CoWoS AI 晶片基板高達85%的訂單，也是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，雖然已通吃AI三巨頭訂單，雖然目前仍尚未回補到營收中，但未來表現仍相當樂觀，看好今年業績表現向上成長態勢。

4. 英業達（2356）

去(2023)年全年營收：5147.45億元

年增／減：年減5%（衰退）

英業達（2356）昨（9）日公布去(2023)年12月合併營收435.28億元，較11月下滑1.4%，不過比去年同期增幅逾7.9%，與市場原預期的數值不分上下，但仍達近五個月以來的次低紀錄；累計去年全年營收達5147.45億元，年減5%。

大盤昨日表現：

英業達昨日早盤以52.3元開高走低，盤中賣壓湧現，終場收在50.2元，勉強守住50元大關，成交量達6.1萬張。

公司看法：

英業達指出，旗下筆電出貨量為1.5M , 首季筆電方面大概會較去年第四季 呈現高個位數下滑，至於伺服器第一季表現，如果缺料問題如預期中緩解，則有機會較去年第四季好一些，目前公司對第一季展望整體先看與去年第四季持平到小幅下修。

法人認為：