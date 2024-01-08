臻鼎營收／去年逾1,515億元 今年將在低基期上溫和成長

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於今（8）日公布2023年12月合併營收為新台幣148.42億元，年減11.08%；第4季營收達新台幣545.56億元，年增3.13%， 季增30.14%；累計2023全年營收達新台幣1,515.57億元，年減11.55%，符合公司先前預期。

展望未來，臻鼎表示，雖消費需求復甦力道與地緣政治情勢仍待觀察， 隨著供應鏈庫存逐步回到健康水位，公司預期2024年將在低基期上溫和成長。

臻鼎表示，12月營收在客戶新品備貨期過後呈現月減，與過往季節性趨勢一致。整體第4季營收不僅大幅季增逾三成，站上全年高峰，亦重回年增表現，包含行動通訊、汽車/基地台/伺服器及IC載板皆同步實現雙位數季增與年增。其中第4季IC載板營收年增逾六成，顯示BT業務逐步回溫的趨勢延續。