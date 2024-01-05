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台虹營收／去年12月6.72億元、年增33.5% 近二年同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軟性銅箔基板（FCCL）廠商台虹（8039）今（5）日公告2023年12月份合併營業收入為新臺幣6.72億元，雖然月減少9.4%，但年增加33.5%，創近二年同期新高。

台虹先前一次12月營收同期高峰是2021年12月創下的7.98億元。台虹統計，去年12月電子材料事業營收為6.37億元，月減少8.40%，年增加32.85%。

台虹先前在法說會上已預告，公司看待2024年消費電子需求有望復甦，車載材料2024年動能有望優於消費電子材料。

台虹總經理江宗翰也說，公司看待2024年有望復甦，泰國廠比原先預期進度提早、2024年5月有望開幕，具有三個重要意義包含兩岸以外增設第3地生產、就近服務客戶、擴張車載工控應用成長。

台虹也補充，泰國廠量產時間點約在2024年第2季開始。此外去年開拓半導體材料有成，去年第3季半導體先進封裝材料在去年第3季出貨占比約5%以上，後續並配合製程開發新品材料，希望協助客戶提升效率與節約成本。

2024 台虹 半導體

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