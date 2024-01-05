台郡去年第4季營收符合預期 法人估2024年溫和成長
軟板大廠台郡（6269）日前公布12月營收為24.93億元，月減5.43%，年減24.66%，符合法人預估，其中去年第4季營收季增約6.1%，也符合公司與法人預期。法人預估，台郡2024年將恢復溫和成長，不過因外部變數仍多需持續觀察消費市場情況。
台郡去年第4季營收 84.98 億元，季增約6.1%，年減少23.60%，法人預估，台郡該季毛較去年第3季下滑，包含業外因台幣升值預估會有 1.1 億元的匯兌損失，稅後純益估計約4億元，單季每股稅後純益估計約1.3元，雖然大環境有挑戰，但估計去年全年每股稅後純益仍有6元以上。
台郡先前已評估海外擴廠地點，4日公告公司新增資本支出預算案5.34 億元，明顯低於 2023 年的 25 億元。由於主要是因為高雄和發新廠擴建已告一段落，2023 年只剩6億元左右尾款要支付，法人預期，2024 年資本支出金額若較低應主要是以設備維護為主，海外擴廠計畫有可能2025 年才會浮上檯面。
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