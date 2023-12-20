矽創小金雞力領登錄興櫃 股價一度站上330元

矽創旗下IC設計廠力領（6996）今（20）日以每股150元登錄興櫃，早盤股價一度達330元，目前漲幅稍收斂在290元關卡，站上興櫃股排名前五，代表未來營運發展備受市場看好。力領目前主要進攻車用驅動IC、智慧物聯網（AIoT）驅動IC等相關市場，法人預期，力領明年可望受惠於市場景氣復甦，帶動業績持續成長。

力領今日以150元登錄興櫃，股價一度衝上330元位階，不過受到市場調節賣單影響，股價目前在290元上下，已經達到興櫃前五名，表現相當強勁。

力領目前產品線主要有車用驅動IC、特殊應用驅動IC及 AIoT 驅動IC，截至今年10月，各產品銷售比重分別為75.16％、9.84％及15.00％。其中，車用領域包含提供前裝中控台、方向盤儀表板、後座控制顯示、抬頭顯示器、空調圓形旋鈕解決方案；後裝產品涵蓋中控資訊娛樂顯示器、電子後視鏡高亮度低耗電解決方案等顯示架構晶片設計。

至於在特殊應用驅動IC是為客戶開發特殊規格的手機面板驅動晶片以對應手機市場；AIoT 驅動IC則為零電容HD顯示驅動技術，屬於消費性電子產品之高階應用。

據興櫃公司概況資料表顯示，力領科技實收資本額3.8億元，2022年營收28.09億元，稅前盈餘7.14億元，稅後純益5.77億元，每股稅後純益18.20元。今年度截至10月止累計營收22.37億元，稅前盈餘4.57億元，稅後純益3.89億元，每股稅後純益10.52元。

法人認為，儘管2023年度因總體需求走弱，隨著2024年美國聯準會可望降息，全球經濟有機會優於今年，加上車市與手機市場重返成長軌道，且受惠於車用顯示器使用增加，力領後續營運及獲利動能後勢可期。