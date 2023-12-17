AIoT商機爆發 概念股搶進

萬物都要連網，加上AI技術，驅動智慧物聯網（AIoT）飛速成長，2025年產值將達11.1兆美元，法人看好，聯發科、亞信、達發、研華、鴻海、華碩、佳世達、中磊、正基、神準等積極搶進，未來可望搭上成長列車。

物聯網商機已經啟動，麥肯錫預估2025年全球智慧物聯網應用產值將達11.1兆美元。此外，台灣2017年物聯網產值約6,000億到7,000億元，2018年產值突破1兆元，2022年突破2兆元且持續成長中。

分析師認為，AI將驅動智慧物聯網飛速成長，將帶起產業鏈包含晶片廠、無線網路模組、工業電腦、各式感測器、物聯網解決方案等，推升台灣相關廠商聯發科、達發、亞信、鴻海、研華、華碩、佳世達、中磊、正基、神準等未來AIoT商機。

聯發科投入物聯網晶片超過20年，每年驅動超過20億個消費性電子產品，今年更打造Genio智慧物聯網平台，搶進智慧家庭、智慧零售及工業物聯網。聯發科旗下達發除有線寬頻晶片，強打高階AIoT晶片，搶進藍芽音訊及衛星導航等，切入電競耳機、商務耳機等。

亞信是乙太網路晶片設計業者，主攻工業物聯網，近期攜手工業電腦大廠安勤合作，推出專為工業物聯網打造的時效性網路解決方案，跨入AI智慧製造領域。

鴻海集團布局物聯網深且廣，除網通的建漢及台揚，更積極跨入車聯網、自駕車應用，工業富聯（FII）深耕智慧工廠等智慧物聯網應用。

華碩2019年成立智慧物聯網事業群，強打5G結合AIoT等智慧解決方案，搶進智慧製造及智慧醫療，更攜手旗下亞旭打造5G製造尖端應用。

佳世達集團透過投資擴大智慧物聯網布局，打造七大智慧解決方案，2022年來自AIoT貢獻營收達600億元，今年仍有二位數成長。

研華投入物聯網解決方案多年，攜手夥伴建構AIoT生態圈，搶進智慧工廠、智慧設備、嵌入式邊緣運算與新興產業應用等。