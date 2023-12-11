雙11建功 台灣大11月單月營收超越龍頭中華電信

台灣大哥大（3045）公布11月營運表現，受惠電信Telco+Tech策略奏效，以及電商雙十一檔期同步帶動下，合併營收年增5%，達217億元，創下單月歷史新高，更超越電信龍頭中華電信（2412）的202.3億元，成為電信單月營收王。

台灣大指出，本業受惠獨門方案帶動5G升轉、漫遊持續復甦，以及雲端物聯網資通訊業務的貢獻；科技事業方面除電商表現優異外，亦有遊戲事業新品《聯盟戰棋》手機版推出，基於電信天賦精準行銷下產生之強勁動能輸出，帶動整體11月份行動服務與電信服務營收同創2019年初以來新高，年成長率連二月均逾7%高檔。智慧型手機月租ARPU亦進一步上升至726元，較去年同期成長5.3%，月租用戶月退租率則僅0.7%。獲利方面，11月合併EBITDA創 IFRS 16實行後單月新高。

台灣大11月自結合併營收217億元，EBITDA為31億元，營業利益16億元，稅後淨利9.5億元，較去年同期成長7%，稅後EPS為0.33元。112年累計前十一個月自結合併營收1,662.7億元，年增6.2%，EBITDA為322.7億元，營業利益160.1億元，稅後純益為105億元，年增2.3%，每股稅後純益為3.72元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大哥大與台灣之星已於12月1日正式合併，共組5G台灣隊。即日起服務用戶達1,028萬，奠基3.5GHz黃金頻段100MHz最大頻寬、搭配700MHz關鍵低頻，提供優質的連網服務，同時持續以「好速成双」、「mo 幣多」、「OP 響樂生活」等多元獨門方案，帶給用戶最高價值的選擇。

台灣大強調，視環境永續議題為使命所在，合併台灣之星，減少一套基礎設施用電，將5G的四條高速公路關掉一條，是今年兩大電信合併案中，最能發揮減碳綜效、對社會產生正面影響力的合併案。目前原台灣之星用戶的3G服務已完全轉換成使用台灣大哥大的3G基地台，讓原台灣之星的用戶3G使用站數增加超過40%，尤其偏遠地區的語音與簡訊服務更加強化。

台灣大表示，在永續治理、關注生物多樣性及新潔淨能源、促進偏鄉科技共融成績備受肯定，本月榮獲國家永續發展委員會「國家永續發展獎」，亦獲得台灣企業永續獎「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽，勇奪服務業組第二名，為電信業最佳成績，並獲頒「氣候領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「永續報告書-白金獎」、「GCSA永續報告書獎-銀獎」共七項大獎。