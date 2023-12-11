台積電（2330）11月營收月減15.3％、年減7.5％！ 他卻說是「優於預期」？

喬木營收觀察站 台積電（2330）

台積電11月營收月減15.3％，年減7.5％，看似雙減不理想，實則是優於預期。

先前台積電法說會表示，第四季營收約落在188-196億美元，換算新台幣為6016億元-6272億元，而法人預期11月~12月營收介於1,792億元至1,920億元之間。目前台積電受惠3奈米的拉貨效應，推升營收達2,060.26億元，整體來看，第四季營收要超越財測峰值的可能性相當高。

10月時，台積電表示一些早期跡象在PC與手機上有出現，半導體景氣似乎已觸底，近日從蘋果智慧型手機銷售量來看，在第四季開始回溫，也看見中國的銷量回升，驗證庫存去化已近尾聲，預期2024年智慧型手機零組件及周邊應用恢復成長。

目前3奈米、5奈米製程需求增加，不只今年第四季好，也有望帶動明年第一季營收，可能出現淡季不淡的水準。但相對短期內3奈米的產能持續提升，毛利率就可能下滑，這點就要有心理準備。

後市觀察，法人預估明年EPS約落在36元到40元間，獲利成長幅度達15%~25%，目標價依本益比去做設定，我個人會設定悲觀(14倍)、中立(17倍)、樂觀(20倍)，而在明年上半年我看法偏樂觀。

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