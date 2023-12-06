群光營收／11月續守80億大關 約持平前月
群光電子（2385）6日公告11月合併營收82.2億元，與前月約略持平，年減14.7%，累計今年前11個月自結合併營收903.52億元，年減15.7%。在前兩季PC/NB急單效應過後，11月營收延續10月穩健趨勢，維持在80億大關之上。
法人表示，群光11月鍵盤與影像營收皆呈現小幅月增，其中鍵盤營收更連三個月年增，顯示客戶庫存水位已低，在急單過後需求仍維持穩定。隨著PC/NB急單暫歇，法人預期，第4季營收應較第3季微幅下降，樂觀看待2024年營收成長，其中，PC/NB產業可望迎來小幅復甦，無論是Windows 10將於2025年終止支援，或生成式AI應用，皆將帶動換機需求，並同步推升群光鍵盤、影像、電源之營收成長。
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