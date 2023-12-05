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矽格營收／傳統淡季影響 11月創五個月低點

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

封測廠矽格（6257）自結2023年11月份合併營收為13.13億元、月減近3％，寫下5個月以來低點。矽格指出，第4季營收量能符合預期，AI晶片、高速運算晶片（HPC）及車用晶片供給持續穩定，手機晶片及網通晶片仍因年末調整庫存而有所起伏。

矽格今日股價表現平淡，終場下跌0.76％至65.5元，仍站在波段高點。三大法人一共賣超172張，終結連續六個交易日買超。

矽格今（5）日公告11月合併營收達13.13億元，月減2.8％，相較去年同期減少近5.6％。累計今年前11月合併營收為141.31億，較去年同期減少18.6％，寫下歷史同期第三高。

矽格表示，第4季度營收量能符合預期。AI晶片、高速運算晶片（HPC）及車用晶片供給持續穩定，手機晶片及網通晶片仍因年末調整庫存而有所起伏。時序進入第4季傳統淡季，11月營收持續呈現高檔態勢。

法人指出，矽格第4季在客戶進入庫存盤點影響下，可能將使營收表現略低於第3季，預期明年2月客戶將可望開始擴大下單，因此看好矽格明年營運將可望重回逐季成長動能。

晶片 矽格 營收

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